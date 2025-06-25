"أمل" و"حزب الله": لإجبار الكيان الصهيوني على وقف انتهاكاته والانسحاب من الأراضي المحتلة

عقدت حركة "أمل" و​حزب الله​ إجتماعاً مشتركا لقيادتي إقليم الجنوب في الحركة والمنطقة الثانية في حزب الله خصص لمناقشة تطورات الاوضاع والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة العدوان الإسرائيلي اليومي على السيادة اللبنانية في إنتهاك صريح لبنود القرار الاممي 1701 واتفاق وقف اطلاق النار.

وأكدت القيادتان، في بيان، على "ضرورة ان تبادر الحكومة الى التحرك وبذل أقصى الجهود بإتجاه المجتمع الدولي ولاسيما الدول الراعية لإتفاق وقف إطلاق النار لالزام العدو على وقف عدوانه وإستباحته للسيادة اللبنانية والإنسحاب الفوري من الاراضي التي لايزال يحتلها في الجنوب وإطلاق سراح الاسرى ووضع حد لآلة القتل الصهيونية التي تواصل إغتيال اللبنانيين في منازلهم وحقولهم وعلى الطرقات على نحو يعكس الطبيعة الإرهابية لهذا العدو".

وفي شأن ملف إعادة الاعمار، شددت القيادتان، علة "الدعوة للحكومة الى وجوب الوفاء بإلتزاماتها التي عبرت عنها في بيانها الوزاري لجهة إعتبار إعادة أولوية من أولوياتها ورفض أي محاولة لربط خطة إعادة الاعمار لاسيما في القرى الحدودية المتاخمة مع فلسطين المحتلة بأي التزامات سياسية تتعارض مع ثوابت لبنان السيادية والوطنية".

وعشية حلول العام الهجري الجديد وذكرى ​عاشوراء​، ناقشت القيادتين الإجراءات المنجزة لاحياء المراسم العاشورائية، مشددة على "ضرورة رفع مستوى التنسيق والتعاون القائم بين الطرفين من أجل إظهار الرسالة الحسينية بأبهى معانيها وصورها الإنسانية وروحانيتها السامية وقيمها الخالدة بطولة وتضحية وشهادة وفداءً من اجل إستقامة الرسالة الإسلامية وصون كرامة الانسان والأوطان وحفظ ثوابتهما في الوحدة والمنعة والإقتدار".

ودعت قيادتا الحركة والحزب جماهيرهما إلى "أوسع مشاركة حضارية في إحياء المراسم العاشورائية والإلتزام بأعلى درجات الإنضباط والتعاون مع اللجان التنظيمية والقوى الامنية والعسكرية المولجة بحفظ سلامة أهلنا الحسينيين في إحياء هذه المجالس المباركة متمنين للبنانيين عامة وللمسلمين خاصة ولشعوب الامتين العربية والاسلامية عاما هجرياً مباركاً تستعيد فيه عزتها وامنها وإستقرارها".