طيران الشرق الأوسط: استئناف الرحلات الى العراق

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط البيان الآتي، أنه "بعد أن استأنفت شركـة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية رحلاتها اليوم الى بغداد ، تُعلن معاودة تسيير كل رحلاتها المجدولة سابقا من و إلى بغداد، النجف، وأربيل، وذلك في الايام التالية: أيام التشغيل الوجهة -رحلتان يوميا بغداد -الثلاثاء – الخميس – الجمعة - الأحد النجف -الثلاثاء – الخميس – السبت – الأحد أربيل ودعت لمزيد من المعلومات، مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الارقام التالية: • الخط الارضي: 01-629999 • الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية • الخطوط الخلوية: 81-477905 / 81-477906 / 81-477907 / 81-477908 أو عبر البريد الالكتروني [email protected] أو موقع الشركة www.mea.com.lb

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