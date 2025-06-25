ترامب أعلن أن دول الناتو سترفع إنفاقها الدفاعي إلى 5%: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران يسير بشكل جيد

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أنّ "دول ​الناتو​ سترفع إنفاقها الدفاعي من 2% إلى 5%"، وذلك على هامش مشاركته في قمة الناتو التي تعقد في في مدينة لاهاي بهولندا.

إلى ذلك، أشار ترامب إلى أنّ "وقف إطلاق النار بين ​إسرائيل​ و​إيران​ يسير بشكل جيد وإسرائيل أعادت الطائرات أمس التي كانت تنوي قصف إيران".

وقال "لن نسمح للإيرانيين بتخصيب أي يورانيوم بعد الآن"، مضيفًا "سينتهي بنا المطاف لنوع من العلاقات مع إيران".

وأقرّ ترامب بأنّ "إسرائيل تضررت بشدة خلال الأيام الأخيرة"، في حين أوضح "أننا حققنا انتصارا كبيرا في إيران وما حدث في إيران دمار كامل للمنشآت النووية ولا أعتقد أنهم نجحوا في إنقاذ أي مواد".

واعتبر أنّ "ضربتنا في إيران كانت ممتازة حيث دمرت كل ما لم تتمكن إسرائيل من تدميره"، وقال: "لو لم ندمر المنشآت الإيرانية ما كان ممكنا التوصل إلى تسوية مع الإيرانيين"، وتابع: "شبكات إعلامية بينها سي إن إن تصف التقارير بشأن تدمير منشآت إيران النووية بالكاذبة وهذا عار عليها".

ورأى ترامب أنّ "الضربة الأميركية هي التي أنهت الحرب بين إيران وإسرائيل تمامًا كما فعلت ضربتا هيروشيما وناغازاكي".

في سياق آخر، أعلن تراكب أنّه "سيكون لدينا أخبار جيدة بشأن غزة"، وأنّه "هناك تقدم كبير بشأن غزة"، و"أعتقد أنه ستكون لدينا أخبار جيدة بشأن غزة قريبًا".

وقال ترامب "الضربة على إيران ستساعد في إطلاق سراح الأسرى من غزة"، مشيرًا إلى أنّ "المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف قال لي إنّ اتفاقًا بشأن غزة بات قريبًا".

هذا، وكشف الرئيس الأميركي "أنني تواصلت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كثيرا وقد تطوع للمساعدة في قضية إيران وقلت له المساعدة نحتاجها في أوكرانيا وليس إيران".