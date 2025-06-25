أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته إن الحلف سيتخذ اليوم قرارًا برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5%، مشيرًا إلى أن هذا القرار ما كان ليتحقق لولا دور الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وأكد روته أن دور ترامب كان حاسمًا في دفع دول الحلف نحو زيادة مساهماتها الدفاعية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمين العام للناتو: لولا ترامب لما توصل الحلف إلى قرار رفع الإنفاق الدفاعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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