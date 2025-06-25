النشرة: اصابة مواطن في بلدة رب ثلاثين بانفجار قذيفة من مخلفات العدوان

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن "إنفجار قذيفة من مخلفات العدوان بأحد الأشخاص في بلدة رب ثلاثين حيث نٌقل سريعًا إلى مستشفى النجدة للمعالجة".

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