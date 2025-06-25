نتانياهو: نتألم لسقوط 7 من مقاتلينا في غزة خلال المعركة ضد حماس

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، غلى أنّ "هذا يوم بالغ الصعوبة على شعب إسرائيل ونتألم لسقوط 7 من مقاتلينا في ​غزة​ خلال المعركة ضد حماس".

وكان قد أقرّ الجيش الإسرائيلي بمقتل ضابط و6 جنود في معارك جنوبي قطاع غزة، وذلك بعد حديث وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل 4 جنود وإصابة 17 في كمين مركب تعرض له جنود الجيش الإسرائيلي في خان يونس.

واعترف الجيش الإسرائيلي أيضًا بإصابة 16 آخرين من كتيبة الهندسة القتاليّة 605 في كمين للفصائل الفلسطينية المسلحة بخان يونس، مشيرًا إلى أن الجنود السبعة احترقوا بالكامل بعد انفجار عبوة ناسفة بمدرعة هندسية من نوع "بوما" في خان يونس، وعملية إجلائهم من المكان كانت صعبة.

ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل الضابط والجنود بخان يونس بأصعب الأحداث التي تعرض لها الجيش خلال الأشهر الأخيرة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن تحقيقا أوليا كشف أن الناقلة احترقت بمن فيها من جنود وأن الجيش استغرق ساعات طويلة للتعرف على هوياتهم عقب الحادثة.