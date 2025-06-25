النشرة: انتخاب ياسر ماضي رئيسا لاتحاد بلديات إقليم التفاح

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب أن "محافظ النبطية هويدا الترك أشرفت على عملية انتخاب اتحاد بلديات إقليم التفاح في السراي الحكومي في النبطية وانتخب ياسر عباس ماضي رئيسا للاتحاد وقاسم حسين حنينو نائب رئيس الاتحاد وترأس الجلسة رئيس بلدية جرجوع وهو اكبر الأعضاء سنا

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