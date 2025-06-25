بري دعا الى عقد جلسة عامة لمجلس النواب يوم 30 حزيران الحالي

دعا رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ الى عقد جلسة عامة لمجلس النواب في تمام الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع في 30 حزيران 2025 وذلك لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.

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