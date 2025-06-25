البستاني بعد اجتماع لجنة الاقتصاد: أقررنا اقتراح قانون مفوضي المحاسبة وناقشنا الطعن على درجتين وتقرير الضمان وملف النافعة

عقدت لجنة ال​اقتصاد​ والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب الأعضاء.

وبعد الجلسة، أوضح البستاني أنّ اللجنة ناقشت خلال اجتماعها اقتراح قانون مقدّم من النائب ملحم رياشي حول مفوضي المحاسبة، وجرى إقراره، كما بحثت في اقتراح قانون آخر مقدّم من النواب بولا يعقوبيان وفراس حمدان وياسين ياسين، يتعلق بالطعن على درجتين أمام الاستئناف والتمييز.

وأشار البستاني إلى أنّ اللجنة تتابع مواضيع عدة، واطّلعت على تقرير الضمان الموجّه إلى وزير الاقتصاد، حيث لوحظ وجود تقدّم في الرقابة. وأضاف أن "هناك تقدماً أيضاً في ملف هيئة إدارة السير (النافعة)، لكن المطلوب إعادة هيكلة شاملة تعمل عليها وزارة الداخلية".

كما ذكر البستاني أن النائب إبراهيم منيمنة قدّم تقرير اللجنة الفرعية المتعلقة بهذا الملف إلى لجنة الأشغال العامة والنقل.

وفي الختام، وجّه البستاني التهنئة إلى مدعي عام التمييز القاضي عماد الحجار، مشيدًا بـ"عمله المهني العالي".