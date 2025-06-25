"لبنان القوي": نأمل أن ينعكس وقف النار ارتياحًا على لبنان ويعيد المنتشرين والأشقاء العرب والخليجيين

أكد تكتل "​لبنان القوي​" خلال اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، أنه يرحّب بالإعلان عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، ما من شأنه خفض التوتر في منطقتي الشرق الأوسط والخليج العربي.

واعتبر التكتل أن الساعات الأخيرة من الحرب شكّلت مثالًا عن تهديد للاستقرار في عدد من الدول وعلى رأسها قطر، مما يؤدّي إلى انفلاش الحرب. وتمنّى أن ينعكس وقف النار ارتياحًا يستفيد منه لبنان الذي ينتظر عودة هامة للبنانيين المنتشرين والأشقاء العرب والخليجيين.

واستنكر التكتل الجريمة التي ارتكبها أحد الانتحاريين في كنيسة مار الياس في العاصمة السورية قبل يومين، والتي تبنّتها مجموعة متطرفة اتخذت لنفسها اسم "سرايا أنصار السُّنة"، معتبرًا أن هذه الجريمة تستهدف ليس المسيحيين فقط بل المجتمع السوري بكل مكوناته، والأخطر أن من تبنّاها هدّد بعمليات أخرى ضد المسيحيين.

وأكد التكتل أن الدولة السورية مسؤولة عن أمن مواطنيها، كما أنه من مسؤولية الدول الداعمة لاستقرار سوريا أن تستدرك خطورة ما يجري، مضيفًا: "نضع هذه الأعمال الإرهابية أمام ضمير من يعتبرون أنفسهم رفاقًا للبيئة الحاكمة في سوريا حالياً".