مسؤول إسرائيلي: وقف إطلاق النار يندرج ضمن مبدأ الهدوء مقابل الهدوء دون تفاهمات بشأن برنامج إيران النووي

نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول إسرائيلي قوله إنّ "وقف إطلاق النار يندرج ضمن مبدأ الهدوء مقابل الهدوء دون تفاهمات بشأن برنامج إيران النووي"، والذي بدأ يوم أمس الثلاثاء بعد 12 يومًا من الحرب بين إيران وإسرائيل.
وفي وقت سابق من اليوم، أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أنّ "وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران يسير بشكل جيد وإسرائيل أعادت الطائرات أمس التي كانت تنوي قصف إيران".
وقال "لن نسمح للإيرانيين بتخصيب أي يورانيوم بعد الآن"، مضيفًا "سينتهي بنا المطاف لنوع من العلاقات مع إيران".
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