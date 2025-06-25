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كاتس: وقّعت على إعلان البنك المركزي الإيراني منظمة إرهابية بناءً على طلب من الموساد

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كاتس: وقّعت على إعلان البنك المركزي الإيراني منظمة إرهابية بناءً على طلب من الموساد

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه "وقعت اليوم على أمر يعلن البنك المركزي ال​إيران​ي منظمة إرهابية بناء على طلب من الموساد"، زاعما أن "البنك المركزي الإيراني أنبوب يضخ المليارات لتمويل الإرهاب".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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