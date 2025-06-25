وزير خارجية أميركا: ترامب يرى أن تغيير النظام في طهران أمر محتمل إذا استمر قادتها في نفس الاتجاه

أشار وزير الخارجية الأميركي ​ماركو روبيو​، في تصريح لموقع "بوليتيكو"، إلى أنّ "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ يرى أن تغيير النظام في ​طهران​ أمر محتمل إذا استمر قادتها في نفس الاتجاه".

وكان ترامب قد صرّح بعد وقف إطلاق النار بين ​إيران​ وإسرائيل، بأنّه لا يريد تغيير النظام في إيران.

واعتبر أنّ "تغيير النظام يتبعه فوضى، ومن الناحية المثالية، لا نريد أن نرى كل هذه الفوضى، كما تعلمون، الإيرانيون تجار بارعون جدا، ورجال أعمال ممتازون، ولديهم الكثير من النفط. يجب أن يكونوا على ما يرام. يجب أن يكونوا قادرين على إعادة البناء والقيام بعمل جيد. لن يحصلوا أبدا على سلاح نووي ولكن بخلاف ذلك، ينبغي أن يقوموا بعمل رائع".