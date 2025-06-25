اشار مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، الى ان "الهجوم الأميركي على منشأة فوردو النووية ال​إيران​ية دمر بنيتها الحيوية وجعلها غير صالحة للاستخدام". ولفت الى اننا "نقدر أن الهجمات الأميركية والإسرائيلية أخرت قدرة إيران على تطوير سلاح نووي لسنوات عديدة"، معتبرا ان "الإنجاز الذي حققناه سيبقى قائما ما لم تحصل إيران على إمكانية الوصول إلى مواد نووية".

كانت هذه تفاصيل خبر مكتب نتانياهو: الإنجاز الذي حققناه سيبقى قائما ما لم تحصل إيران على إمكانية الوصول إلى مواد نووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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