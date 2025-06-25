ماكرون: فرنسا تقوم بتقييمها الخاص للأضرار التي لحقت بمنشآت إيران النووية

اشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى إن بلاده ستنجز خلال الأيام القليلة القادمة تقييمها الخاص للأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية بعد الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية، ثم تقارنها بالنتائج التي خلص إليها الحلفاء.
واوضح ماكرون للصحفيين بعد قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي، إنه سيلتقي في وقت لاحق مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في باريس لمناقشة أحدث تقييماته بهذا الشأن. وأضاف "نوشك على الانتهاء من تحليلاتنا وفق كل ما لدينا وبعدها سنطابق النتائج بتحليلات الدول المعنية الأخرى، الأمريكيين بالطبع، والدول الأوروبية الأخرى، والإسرائيليين".
واردف ماكرون "لدينا جدول زمني سار، ويجب اتخاذ القرارات بحلول الصيف".
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