شؤون الاعلام في "المستقبل ": "التيار" مستمر بعمله مركزياً في مقره في "سبيرز" كالمعتاد

اشارت هيئة شؤون الاعلام في "​تيار المستقبل​" في بيان، الى انه لا يمر يوم من دون أخبار تحاول الاصطياد والاجتهاد في إجراءات إدارية يقوم بها "تيار المستقبل"، وآخرها ما نشرته احدى الصحف اليوم بعنوان "المستقبل" يقفل "سبيرز" جزئياً".

واوضح البيان بانه يهم "تيار المستقبل" نفي ما تضمنه الخبر جملة وتفصيلاً، ومعه كل الأخبار المماثلة، والتأكيد أنه مستمر بعمله مركزياً في مقره في "سبيرز" كالمعتاد، وهذا المقر لا يُقفل، ولا حتى جزئياً، ولكل من يروج لخلاف ذلك نقول: "خيطوا بغير مسلة"، وشفاكم الله من متلازمة "إقفالات المستقبل".