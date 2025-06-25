اشار وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث​، الى أن "تقارير وسائل الإعلام التي شككت في تدمير منشآت إيران النووية مسيسة"، لافتا الى اننا "دمرنا ​برنامج إيران النووي​ بالكامل". واعتبر أن "إيران تعرف أن برنامجها النووي تم تدميره بالكامل ولذلك وافقت على التفاوض".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الأميركي: إيران تعرف أن برنامجها النووي تم تدميره بالكامل ولذلك وافقت على التفاوض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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