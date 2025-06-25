اشارت الحكومة الإيرانية، الى أن "سياستنا واضحة بأننا لن نبدأ أي عدوان، لكن سنكون من ينهي اعتداءات ومغامرات العدو"، لافتة الى أن "دفاعنا الوطني أجبر الكيان الصهيوني وأسياده على الاستسلام واقتراح وقف إطلاق النار".

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة الإيرانية: دفاعنا الوطني أجبر الكيان الصهيوني وأسياده على الاستسلام واقتراح وقف إطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.