أردوغان: الحل الدائم للمشاكل مع إيران يمكن التوصل إليه عبر الدبلوماسية والمفاوضات

أمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "يتحول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران إلى هدوء دائم وعلى الجميع ضمان السلام بالشرق الأوسط"، مشيرا الى أن "الحل الدائم للمشاكل مع إيران يمكن التوصل إليه عبر الدبلوماسية والمفاوضات".

ولفت الى أن "التوتر العسكري الأخير بين إيران وإسرائيل عرض منطقتنا لمخاطر جدية".

ودعا "إسرائيل إلى التراجع عما تقوم به في قطاع غزة"، مشيرا الى أن "إسرائيل تضع العراقيل أمام إيصال المساعدات لغزة".

واضاف "لم أتناول قضية صواريخ إس 400 في حديثي مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب".

واعتبر أن "المفاوضات الروسية الأوكرانية التي استضافتها إسطنبول أسفرت عن فتح نافذة جديدة من الفرص لوقف إطلاق النار والتوصل إلى سلام دائم بين الجانبين".