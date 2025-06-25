اعلن صندوق ال​تعويضات​ الإسرائيلي، "اننا تلقينا 41,651 مطالبة منذ بدء الحرب مع إيران 32,975 منها تتعلق بأضرار في المباني". وفي وقت سابق، أعلن الصندوق أنه تلقى 30,735 مطالبة منذ بداية الحرب مع إيران، موضحًا أن 25,040 منها تتعلق بأضرار لحقت بالمباني نتيجة الهجمات.

كانت هذه تفاصيل خبر صندوق التعويضات الإسرائيلي: تلقينا 41651 مطالبة منذ بدء الحرب مع إيران 32975 منها تتعلق بأضرار بالمباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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