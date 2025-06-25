"النشرة": الحجوزات في لبنان نحو الارتفاع .. والصيفية عامرة

ما إن تمّ الإعلان عن وقف النار بين إسرائيل وايران، وعودة نشاط الرحلات الجوية في الاقليم، حتى عاد موسم الاصطياف في لبنان إلى الانتعاش مجدّداً، بناء على معلومات حصلت عليها "النشرة"، تفيد ان الساعات الماضية شهدت ارتفاعاً في نسبة الحجوزات، التي يقوم بها سيّاح عرب من دول عدة، لقضاء إجازاتهم الصيفية في لبنان.

ويُنتظر ان يعود مطار بيروت الدولي ليستقبل ١٥ الف وافد يومياً، هم مغتربون لبنانيون ثبّتوا حجوزاتهم إلى بيروت، وسيّاح عرب واجانب.

ويساهم ترسيخ الاستقرار والامن في جعل الصيف في لبنان عامراً، بحسب المعطيات التي تستند اليها الهيئات السياحية المعنية.