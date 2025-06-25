"النشرة": الدفاع المدني والجيش يحاولان سحب الآلية التي استهدفتها القوات الاسرائيلية في ميس الجبل

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب عن أن "الدفاع المدني بالتنسيق مع الجيش اللبناني يحاول سحب الآلية التي استهدفتها القوات الإسرائيلية في اطراف ميس الجبل الجنوبية".

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