رئيس الحكومة ترأس اجتماعا لمناقشة صندوق تعافي لبنان (LRA) وآليات عمله

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، في السرايا الكبيرة، اجتماعا رفيع المستوى خصص لمناقشة ​صندوق تعافي لبنان​ (LRA) وآليات عمله.

وشارك في الاجتماع، الذي ضم الوزارات المعنية وهيئات الأمم المتحدة كل من: نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري ووزراء: الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، الصناعة جو عيسى الخوري، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الثقافة غسان سلامة، البيئة تمارا الزين، المال ياسين جابر، الطاقة والمياه جو الصدي، والأشغال العامة والنقل فايز رسامني، وممثلون عن وزارات الصحة العامة، الزراعة والشؤون الاجتماعية، المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليرتا اليكو، رئيسة مكتب الممثل المقيمة للأمم المتحدة نتالي سارافيان، رئيس مجلس الانماء والاعمار محمد علي قباني، وعدد من المستشارين وممثلي الوزارات والهيئات المعنية.

ويعد هذا الصندوق آلية تمويل ائتمانية متعددة الشركاء تديرها الأمم المتحدة، ويهدف إلى توجيه الدعم الدولي القائم على المنح بشكل منسق بما يتماشى مع أولويات الحكومة للتعافي و​إعادة الإعمار​.

ويركز الصندوق، في شكل أساسي، على تمويل مشاريع تعزز التماسك الاجتماعي، وتقوي المؤسسات، وتدعم التعافي على مستوى المجتمعات في أعقاب الحرب. كما يساهم الصندوق في تنفيذ الأولويات القصيرة والمتوسطة الأجل المحددة في تقييم التعافي في لبنان (LRA)، الذي أجرته الحكومة، بالتعاون مع الأمم المتحدة.

ويشكل اجتماع اليوم خطوة محورية نحو تعبئة دعم إضافي من المانحين، وتعزيز جهود التعافي وإعادة الإعمار بقيادة وطنية ومنسقة.