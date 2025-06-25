الأمانة العامة لمجلس النواب وزعت جدول أعمال الجلسة التشريعية بـ 9 بنود

وزعت الأمانة العامة لمجلس النواب جدول أعمال الجلسة التشريعية، التي ستعقد الإثنين المقبل في 30 حزيران، الحادية عشرة قبل الظهر، وعلى جدول أعمالها 9 بنود.

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