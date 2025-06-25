اللواء لاوندس بحث سبل التعاون مع سفيرة فنلندا واستعرض الأوضاع العامة مع الفرزلي وبدر

استقبل المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس في مكتبه في مبنى المقرّ العام، سفيرة فنلندا في لبنان آن مسكانن، وجرى البحث في سبل ال​تعاون​ وتعزيز الشراكة بين الجانبين.

كما التقى النائب السابق لرئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، ثم النائب نبيل بدر، وجرى عرض للأوضاع العامة في البلاد.