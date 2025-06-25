أمن الدولة: توقيف سوري دخل خلسة واعترف بتلقي تدريبات مع "تحرير الشام" بإشراف عناصر من "داعش"

افادت المديريّة العامّة ل​أمن الدولة​ بأن "دوريّة من المديرية العامة لأمن الدولة - مكتب كسروان تمكنت بتاريخ 25 حزيران 2025، من توقيف السوري (ح.أ.) دخل قبل يومين خلسة إلى لبنان"، مشيرة الى ان "خلال التحقيق معه، إعترف بإجرائه دورات شرعية وعسكرية مع هيئة "تحرير الشام" بإشراف مدرّبين من جنسيات عربية سبق أن انتموا إلى صفوف "داعش".

وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأُودع مع المضبوطات القضاء المختص.