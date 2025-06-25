سلام ترأس اجتماعًا رفيع المستوى خصص لمناقشة صندوق تعافي لبنان: لتعزيز جهود التعافي وإعادة الإعمار

عقد رئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام​، في السراي الحكومي، اجتماعًا رفيع المستوى خصص لمناقشة صندوق تعافي ​لبنان​ (LRA) وآليات عمله، حيث ضم الاجتماع الوزارات المعنية وهيئات الامم المتحدة.

ويُعدّ هذا الصندوق آلية تمويل ائتمانية متعددة الشركاء تُديرها ​الأمم المتحدة​، ويهدف إلى توجيه الدعم الدولي القائم على المنح بشكل منسّق بما يتماشى مع أولويات الحكومة للتعافي وإعادة الإعمار، وفق رئاسة مجلس الوزراء.

ويركّز الصندوق بشكل أساسي على تمويل مشاريع تعزّز التماسك الاجتماعي، وتقوّي المؤسسات، وتدعم التعافي على مستوى المجتمعات في أعقاب الحرب. كما يساهم الصندوق في تنفيذ الأولويات القصيرة والمتوسطة الأجل المحددة في تقييم التعافي في لبنان (LRA)، الذي أجرته الحكومة بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء أنّه "يُشكّل اجتماع اليوم خطوة محورية نحو تعبئة دعم إضافي من المانحين، وتعزيز جهود التعافي وإعادة الإعمار بقيادة وطنية ومنسّقة".