هيئة الأركان الإيرانية تنفي إطلاق أي صاروخ تجاه إسرائيل بعد وقف النار

القاهرة - كتب محمد نسيم - نفت هيئة الأركان الإيرانية، الثلاثاء، 24 يونيو، إطلاق أي صاروخ تجاه إسرائيل، بعد قرار وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ صباح اليوم.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن التقارير عن هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل بعد سريان وقف إطلاق النار عارية عن الصحة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال إنه جرى اعتراض صاروخين أطلقا من إيران ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في شمال البلاد بعد ساعات من إعلان واشنطن اتفاقًا لوقف إطلاق النار.

وقال مسؤول عسكري لوكالة فرانس برس شرط عدم الكشف عن هويته: "أطلق صاروخان من إيران وتم اعتراضهما". وبعد مرور 15 دقيقة على أول إنذار، تم السماح للسكان بمغادرة الملاجئ.

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وفي ذات السياق، أوعز وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، للجيش بالرد بشدة على خرق وقف إطلاق النار من جانب إيران، بهجمات شديدة ضد أهداف النظام في قلب طهران.

وأضاف كاتس أنه "على إثر خرق مطلق لوقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي، من جانب إيران وإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، ووفقا لسياسة الحكومة الإسرائيلية التي قررت الرد بشدة على أي خرق، أوعزت للجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع رئيس الحكومة بمواصلة العمليات العسكرية الشديدة لمهاجمة طهران وضرب أهداف النظام والبنية التحتية الإرهابية في طهران، وذلك استمرار للعمليات التي نُفذت أمس".

المصدر : وكالات