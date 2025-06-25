رئيس أركان الجيش الاسرائيلي: مجموعات كوماندوس برية تحركت في إيران خلال الحرب

أكد رئيس أركان الجيش الاسرائيلي إيال زامير أن "مجموعات كوماندوس برية تحركت في إيران" خلال الحرب التي استمرت 12 يوما بين البلدين.
وحيا نجاحات قواته، معتبرا أنها "تحققت بفضل قواتنا الجوية ومجموعات كوماندوس برية"، موضحا أن "هذه القوات تحركت سرا في قلب أراضي العدو، وأتاحت لنا حرية كاملة في التحرك العملاني".
واضاف أنه "إذا كانت هذه العملية قد انتهت، فإن الحملة لم تنجز بعد. علينا البقاء يقظين لأن تحديات عدة تنتظرنا".
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