اشار الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية بدر محمد المير الى إن كل ركاب الرحلات التي تم تحويل مسارها بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة جوية أمريكية في قطر سافروا خلال 24 ساعة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية في بيان، أن نحو 20 ألف مسافر تأثروا بتحويل مسار الرحلات.
كانت هذه تفاصيل خبر الخطوط الجوية القطرية: سافر كل ركاب الرحلات المحولة بعد هجوم إيران خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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