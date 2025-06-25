الرئاسة السورية: الشرع يجري مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لوقف اعتداءاتها

أعلنت الرئاسة السورية، أن "الرئيس السوري أحمد الشرع، اجتمع مع وجهاء وأعيان محافظة القنيطرة والجولان، حيث ناقش معهم الأوضاع الخدمية والمعيشية والأمنية في المحافظة".

ونقلت وكالة "سانا" عن الرئاسة السورية، أن "الشرع استمع كذلك إلى مداخلات الحضور التي تناولت احتياجاتهم ومعاناتهم من التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة".

وأكد الشرع أن "العمل جار لوقف الاعتداءات الإسرائيلية من خلال مفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء دوليين"٬ مشددًا على "أهمية دور الوجهاء في تعزيز الروابط الوطنية ونقل هموم المواطنين".