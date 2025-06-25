خريس: لا جدية واضحة حتى الآن حول إعادة الإعمار ما هدمه الاحتلال في كل لبنان

أكّد النائب ​علي خريس​ أن "لا جدية واضحة حتى الآن حول إعادة إعمار ما هدّمه العدو الاسرائيلي ليس فقط في قرى الحافة الأمامية من الجنوب اللبناني بل وفي كل لبنان"، طالبا من "الدولة التحرك أكثر من ذلك لتأمين التمويل اللازم".

ولفت خريس خلال احتفال تأبيني في بلدة برج رحال من قضاء صور، الى أن "العدو الاسرائيلي لا زال ينتهك القرارات الدولية ولا زال حتى اليوم يرتكب المجازر ويقتل ويدمّر ويعتدي وقد تجاوزت خروقاته 3500 خرقاً منذ بدء اعلان وقف إطلاق النار ، فيما لبنان ملتزم ب​القرار 1701​ بكل جدية"، مشيراً الى ان "هذا التجاوز برسم الدولة والحكومة والدول التي رعت هذا الاتفاق والامم المتحدة ومجلس الأمن، مؤكداً انه من غير المقبول أن يبقى الوضع على ما هو عليه". وأضاف: "المطلوب هو التحرك الواسع لردع العدو الإسرائيلي عن اعتداءاته المتواصله والضغط عليه للإلتزام بالاتفاق".

وأشار الى ان "ما يجري اليوم على مستوى كل الدول هدفه واحد هو تصفية ​القضية الفلسطينية​ والقضاء عليها تماماً، عبر تصفية أهلها وتهجير من تبقى الى دول أخرى، وندّد بالعدوان الاسرائيلي على إيران"، مشيداً ب"ثبات الجمهورية الاسلامية في وجه هذا العدو، مؤكداً ان التجارب السابقة أظهرت السعي المستمر للعدو من أجل السيطرة ولكنه على مستوى لبنان لم يستطع السيطرة أبداً".

وأكّد ان "لبنان الوطن النهائي لجميع أبنائه ولا يمكن ان نقبل غير ذلك، والمطلوب خاصة في هذه المرحلة وهذه الايام الصعبة، ان نتعاون ونتكاتف مع بعضنا البعض وان نقرأ من كتاب واحد، لأن العدو الاسرائيلي هو عدو لكل لبنان وكل اللبنانيين وليس لفئة واحدة ، وإن اسرائيل شر مطلق والتعامل معها حرام".