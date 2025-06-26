شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشؤون العربية بـ"الصحفيين": دعم قضايا أمتنا العربية يتصدر أولوية عملنا والان مع تفاصيل الخبر

وجه محمد السيد الشاذلي، رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين الشكر إلى الكاتب الصحفي حسين الزناتي على جهوده المخلصة خلال الفترة الماضية في لجنة الشئون العربية والخارجية، مؤكداً أنه يتطلع للبناء علي ما حققه طيلة نشاطه الملموس فيها.

وأعرب الشاذلي، خلال أول اجتماع للجنة الشؤون العربية لوضع خطة عملها، عن خالص امتنانه للمنضمين للجنة الشؤون العربية والخارجية التي تعد من اللجان الحيوية داخل نقابتنا، موضحا أن اجتماعنا اليوم يمثل انطلاقة جديدة نأمل من خلالها أن تسهم معا في دعم قضايا أمتنا العربية، بالإضافة إلى وضع خطة عمل واستراتيجية جديدة للجنة.

وأكد محمد السيد الشاذلي، أننا نعمل بروح الفريق الواحد وستفتح الباب لكل الأفكار والمبادرات التي من شأنها تطوير العمل داخل اللجنة.