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بعد موافقة مجلس النواب.. تخصيص 100 مليون جنيه بالموازنة للتأمين الصحى للمزارعين

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بعد موافقة مجلس النواب.. تخصيص 100 مليون جنيه بالموازنة للتأمين الصحى للمزارعين

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القاهرة - سامية سيد - كتبت نورا فخرى

الأربعاء، 25 يونيو 2025 10:00 م

ضمن جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجا، خُصص في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026 والذي وافق عليه مجلس النواب، مبلغ قدره 100 مليون جنيه لدعم منظومة التأمين الصحي للفلاحين، وذلك في إطار تنفيذ التزام الدولة بتحمل تكلفة التأمين عنهم.

ووفقا للبيان المالي المقدم من وزير المالية أحمد كجوك، يستهدف هذا الدعم ما يقرب من 500 ألف فلاح، حيث تبلغ قيمة المساهمة المقدرة للفرد نحو 200 جنيه سنويا، تُسدد نيابة عنهم لصالح نظام التأمين الصحي، بما يُعزز من فرص حصولهم على خدمات طبية لائقة دون أعباء مالية.

وتعد هذه الخطوة في إطلر سعي الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل شرائح جديدة من المواطنين، لاسيما من يمثلون العمود الفقري للإنتاج الزراعي والغذائي في مصر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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