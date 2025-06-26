شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل أمانة العلاقات الحكومية برئاسة محمد عبدالظاهر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حزب الجبهة الوطنية عن تشكيل أمانة العلاقات الحكومية ضمن هيكله التنظيمي، وذلك في إطار خطته لتعزيز التواصل والتنسيق مع مختلف المؤسسات الحكومية، بما يخدم القضايا الوطنية ويعكس رؤية الحزب في دعم مؤسسات الدولة.

وقد تم تعيين المهندس محمد عبد الظاهر أمينًا للأمانة، إلى جانب فريق من الأمناء المساعدين وهم:



نهال المغربل، وأحمد المخزنجي، وخالد مطاوع، ومظهر شاهين، حيث يجمع هذا الفريق بين الخبرات المتنوعة في العمل التنفيذي والدعوي والإداري.

كما ضمت الأمانة عددًا من الكفاءات الوطنية ضمن أعضاء الأمانة المركزية، من بينهم:

طارق المهدي، محمود حسانين، مصطفى وزيري، أسامة راغب، محمد فاوي، عمرو جمال، وائل الحسيني، محمد فراج، حجاج الحسيني، خالد قاسم، رشاً عبد الحميد، صقر عبد الله، أحمد فوده،عماد محروس ،حمدي سعده ، أيمن عوده ، شريف أبو المحاسن ، احمد تمام .



ويأتي تشكيل الأمانة ضمن جهود الحزب لتوسيع دوائر تأثيره السياسي والتفاعل المؤسسي مع قضايا الدولة، بما يعزز من دوره في دعم الحياة السياسية المصرية وتفعيل الشراكة الوطنية مع مؤسسات الدولة.