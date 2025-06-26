شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: تركيب 300 ألف عداد ذكى.. وتحصيل 56 مليون جنيه من مخالفات سرقة الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

زار وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، مساء اليوم الأربعاء، برفقة الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وتفقد الوفد مركز التحكم الذي يتم تطويره.



وشرح مسؤولو الشركة إجراءات التطوير المتخذة، ومنها البدء فى تنفيذ مشروع تحسين كفاءة الطاقة بتمويل من الهيئة اليابانية للتعاون الدولي JICA ، لتركيب 300 ألف عداد ذكى فى نطاق غرب الإسكندرية.



وأوضحوا أن مزايا العداد الذكي تشمل (تعريفة الكهرباء متغيرة، تسجيل عن بعد، بيانات الوقت الحقيقي، تحكم عن بعد، طلب بيان تاريخي بالأحداث، مراقبة جودة الخدمة، تحديث البرامج الثابتة للعمليات عن بعد).

كما تم الإشارة إلى تطوير مركز التحكم مع شركة سيمنز، حيث تم تطوير مركز تحكم شرق بنسبة 100%، وجاري تطوير مركز تحكم وسط، ومركز تحكم غرب يتم تطويره بالتعاون مع سيمنز الألمانية.

وأوضحوا أنه تم تخفيض زمن إعادة التيار الكهربائي للمشتركين من 120 دقيقة الى 15 دقيقة،

وأكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن هناك تعاون مثمر مع مباحث الكهرباء لضبط مخالفات سرقة التيار الكهربائي، لافتاً إلى أنه في 20 يوما تم تحصيل 56 مليون جنيه سرقة كهرباء من خلال الضبطية القضائية.



وتقوم شركة الإسكندرية بخدمة جمهور المشتركين فى نطاق محافظة الإسكندرية من منطقه أبى قير شرقا حتى مدينة الحمام غربا بمساحة 2900 كم2، ويبلغ عدد المشتركين 3,11 مليون، وتشمل 22 إدارة فنية، و28 إدارة تجارية، وصافي عدد العاملين 8120، والحمل الأقصى 1747 ميجاوات.

واستقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم، وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، وذلك في إطار زيارة اللجنة للمحافظة والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام يتم خلالها متابعة الوضع التنفيذي وتفقد عدد من المشروعات المحلية والخدمية والتنموية على أرض الواقع.



يرأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس أحمد السجيني، ويضم الوفد كلا من: النائب محمد الحسيني، النائب محمد وفيق عزت، وكيلي اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، والنواب محسن أبو سمنة ومحمد رجب، وريهام عبد النبي وأمل زكريا قطب وسناء السعيد، أعضاء اللجنة، وعمرو أحمد فؤاد، ومحمد صبحي، من أمانة اللجنة.