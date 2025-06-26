شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أمناء وملتقى شهرى.. تعرف على توصيات لجنة الشؤون العربية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد السيد الشاذلى، عدد من التوصيات خلال أول اجتماع لها؛ لوضع خطة عمل شاملة للفترة المقبلة، بما يسهم في تفعيل دور الصحفيين في تناول القضايا العربية والدولية، وتعزيز سبل التواصل والتعاون مع المؤسسات الإعلامية في الخارج.

وأوصت اللجنة بتشكيل مجلس أمناء لوضع استراتيجية عمل خلال الفترة المقبلة، على أن يكون من مهام المجلس أيضًا تقديم المشورة فيما يتم رفعه من قبل اللجنة من مقترحات وضمان التزامها بالمعايير.

وقررت اللجنة تنظيم ملتقى شهري يتم الإعلان عن عنوانه لاحقا، يتناول أبرز الملفات في الساحة الدولية، وجاء من المقترحات إنشاء منصة دورية لفتح نقاشات مهنية.

واقترح المشاركون في الاجتماع تنظيم المنتدي الدولي تنظمه لجنة الشؤون العربية والخارجية، يجمع المنتدي الصحفيين من مختلف دول العالم لنقل وتبادل الخبرات فيما بينهم، كما يسهم المنتدى في تطوير مهارات الصحفيين ويناقش أبرز التغييرات التي تتطرأ علي المهنة.

كما تناول الاجتماع وضع استراتيجية عمل جديدة للجنة تتضمن توقيع بروتوكولات تعاون مع الهيئات المماثلة في الخارج والمنظمات الدولية وتساهم في توفير منح تدريبية.

ومن جانبة صرح خالد البلشى، نقيب الصحفيين، أنه على اللجنة فى أولى اجتماعاتها أن تُفكر بطريقة أشمل وأعم، بما يُمكنها من الاشتباك مع القضايا المختلفة بطريقة أوسع، وذلك برؤية من الزملاء المشاركين فى عضوية اللجنة، موجهًا الشكر للزميل حسين الزناتى مقرر اللجنة السابق على مجهوداته كافة.

وتمنى نقيب الصحفيين، أن يكون أول اجتماع للجنة الشؤون العربية والخارجيه بنقابة الصحفيين برئاسة الزميل محمد السيد الشاذلى، يُمثل انطلاقة جديدة، وتكون تكملة لمسيرة النجاح بعد مسيرة حافلة للجنة السابقة.

ووجه محمد السيد الشاذلي، رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين الشكر إلى الكاتب الصحفي حسين الزناتي على جهوده المخلصة خلال الفترة الماضية في لجنة الشئون العربية والخارجية، مؤكدًا تطلعه للبناء على ما حققه طيلة نشاطه الملموس فيها.

كما وجه محمد السيد الشاذلى الشكر أيضًا للنقيب خالد البلشى والزملاء هشام يونس ومحمد سعد عبد الحفيظ ومحمود كامل وإيمان عوف لحرصهم على المشاركة فى أول اجتماع للجنة، معربا عن خالص امتنانه للمنضمين للجنة التي تعد من اللجان الحيوية داخل نقابتنا.

وأكد محمد السيد الشاذلى أن الاجتماع يمثل انطلاقة جديدة نأمل من خلالها أن تسهم في دعم قضايا أمتنا العربية، بالإضافة الى وضع خطة عمل واستراتيجية جديدة للجنة.

وشدد الشاذلي، على أن العمل باللجنة سيكون بروح الفريق الواحد، كما أنها ستفتح الباب لكل الأفكار والمبادرات التي من شأنها تطوير العمل داخل اللجنة.



شارك فى الاجتماع، خالد البلشى نقيب الصحفيين، وهشام يونس أمين الصندوق ومحمد سعد عبد الحفيظ رئيس لجنة التدريب ومحمود كامل رئيس اللجنة الثقافية وإيمان عوف رئيس لجنة الحريات، والأعضاء المنضمين للجنة.