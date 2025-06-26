ويتكوف: نعتقد أننا سنصدر إعلانات كبرى بشأن دول ستنضم إلى اتفاقيات إبراهيم وآمل في إبرام اتفاق سلام شامل مع إيران

اشار المبعوث الاميركي ​ستيف ويتكوف​ الى اننا نعتقد أننا سنصدر إعلانات كبرى بشأن دول ستنضم إلى "​اتفاقيات إبراهيم​".

ولفت ويتكوف في تصريح له، الى انه "لدي إحساس قوي بأن إيران مستعدة لإبرام اتفاق، وآمل في إبرام اتفاق سلام شامل مع إيران". واوضح بان التخصيب والتسلح النووي لإيران من خطوط أميركا الحمراء.

وأضاف "لا يمكننا السماح بتسلح إيران نوويا، سيزعزع ذلك استقرار المنطقة بأكملها. سيحتاج الجميع حينها إلى قنبلة نووية، وهذا ببساطة أمر لا يمكننا قبوله".