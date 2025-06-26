أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، ​بنيامين نتانياهو​، ووزير الدفاع إسرائيل كاتس أنهما وجّها الجيش الإسرائيلي لإعداد "خطة عمل خلال 48 ساعة"، لمنع حركة "​حماس​" من السيطرة على المساعدات الإنسانية في شمال قطاع غزة. جاء ذلك في بيان مشترك، ادعى فيه نتنياهو وكاتس، أن التوجيه أتى "في أعقاب معلومات تفيد بأن حماس تعود للاستيلاء على المساعدات التي تدخل إلى شمال القطاع وسرقتها من المواطنين".

كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو وكاتس يعلنان إيعاز الجيش بإعداد "خطة عمل خلال 48 ساعة" لمنع حماس من السيطرة على المساعدات شماليّ غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.