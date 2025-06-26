الخارجية الإيرانية انتقدت تهنئة روته لترامب بعد الضربات الأميركية: مخزية وغير مسؤولة

أكّد المتحدّث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ​إسماعيل بقائي​، أنّه "من المخزي والحقير وغير المسؤول أن يهنّئ الأمين العام لـ"حلف شمال الأطلسي (الناتو) ​مارك روته​ على عمل عدواني إجرامي "استثنائي حقًّا" ضدّ دولة ذات سيادة".

وشدّد في تصريح، على أنّ "من يؤيّد الظّلم يفتقر للنّزاهة، ومن يدعم جريمة يُعتبر متواطئًا".

وكان قد نشر الرّئيس الأميركي دونالد ترامب عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، رسالةً من روته، قال فيها: "نهنّئكم ونشكركم على عملكم الحاسم فى إيران، لقد كان استثنائيًّا حقًّا، وهو أمر لم يجرؤ أحد على فعله. إنّه يجعلنا جميعًا أكثر أمانًا"، وذلك بعد الضّربات الأميركيّة على مواقع فوردو وأصفهان ونطنز النّوويّة الرّئيسيّة في إيران يوم الأحد الماضي.