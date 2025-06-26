أشار رئيس الحكومة ​نواف سلام​، في تصريح، إلى أنّ "مع بداية السّنة الهجريّة الجديدة، أطيب التمنيّات ل​لبنان​يّين جميعًا، وللمسلمين خصوصًا"، معربًا عن أمله في أن "تكون مناسبةً لتجديد الالتزام بمسار الدّولة، وبناء مؤسّسات قادرة وفاعلة، تكرّس الاستقرار وتستعيد ثقة النّاس". وأكّد أنّ "لبنان بحاجة إلى صفحة جديدة… نكتبها معًا".

كانت هذه تفاصيل خبر سلام هنأ بالسنة الهجرية الجديدة: لبنان بحاجة إلى صفحة جديدة نكتبها معًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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