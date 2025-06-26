حريق أتى على أكثر من 4 آلاف هكتار من الأراضي في جزيرة خيوس اليونانية

ذكرت خدمات الإطفاء وهيئة الحماية المدنيّة في ​اليونان​، أنّ النيران التهمت أكثر من 4 آلاف هكتار من الأراضي معظمها حرجيّة وزراعيّة، في جزيرة خيوس (Chios) اليونانيّة الواقعة في بحر إيجه، نتيجة تمدّد حريق غابات عنيف اندلع يوم الأحد الماضي.

​​​​​​وأوضح المكتب الإعلامي لخدمات الإطفاء أنّ الحريق يتمدّد على نطاق واسع، لا سيّما في جنوب الجزيرة، حيث يعمل أكثر من 400 عنصر إطفاء بدعم من "85 مركبة وأربع قاذفات مياه وسبع مروحيّات".

وأشار مسؤول في الإطفاء لوكالة "فرانس برس"، إلى أنّه "لم يتم احتواء الحريق بعد، لكن نشاطه يتراجع".

وكانت قد وُضعت الجزيرة القريبة جدًّا من السّاحل التركي، يوم الإثنين الماضي، في حالة طوارئ كإجراء احترازي، وتمّ إخلاء عدة قرى ومركز استقبال للمهاجرين وطالبي اللّجوء.

وأفادت وكالة الأنباء اليونانيّة الرّسميّة وإدارة الإطفاء، بتوقيف عاملة نظافة جورجيّة مساء الثّلثاء الماضي، بعد اعترافها بإلقاء عقب سيجارة على الأرض، أدّى إلى اندلاع الحريق.