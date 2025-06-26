أعرب رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيليّة (الموساد) ديفيد برنيع (David Barnea)، الّذي يُدلي نادرًا بتصريحات علنيّة، عن "امتناني وتقديري لشريكنا الرّئيسي، وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة، على العمل المشترك والعمليّات المنفَّذة بنجاح" في إيران، و"كذلك لمديرها الّذي دعم الموساد في اتخاذ القرارات الصّائبة الّتي أدّت في النّهاية إلى نجاح هذه العمليّة".
وأكّد "أنّنا سنواصل مراقبة كل المشاريع التي تسعى إيران إلى تحقيقها، وهي مشاريع نعرفها جيّدًا، وسنكون حاضرين كما كنّا دائمًا".
وكانت قد اندلعت الحرب بين إسرائيل وإيران إثر هجوم مباغت شنّته الأولى في 13 حزيران الحالي، بهدف معلن هو القضاء على البرنامجَين النّووي والصّاروخي لطهران. وأسفر الهجوم عن مقتل قياديّين عسكريّين وعلماء نوويّين إيرانيّين. وبالمقابل، ردّت إيران بهجمات صاروخيّة وطائرات مسيّرة على مواقع عسكريّة واستخباريّة إسرائيليّة، مخترقةً منظومات الدّفاع الجوّيّة.
وقد أعلن الرّئيس الأميركي دونالد ترامب الثّلثاء الماضي، وقف إطلاق النّار بين الجانبين وانتهاء حرب الـ12 يومًا.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الموساد شكر "سي آي إيه" على "العمل المشترك والعمليات المنفذة بنجاح" ضد إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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