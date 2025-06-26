مقتل 11 شخصًا وإصابة نحو 20 آخرين في هجوم مسلح في وسط المكسيك

أعلنت حكومة ولاية غواناخواتو (Guanajuato) في وسط ال​مكسيك​، أنّ "11 شخصًا قُتلوا وأُصيب نحو عشرين آخرين بجروح، في هجوم مسلّح استهدف حفلًا في غواناخواتو"، الولاية الأكثر عنفًا في البلاد.

وأوضحت أنّ الهجوم وقع في إيرابواتو، الّتي تشهد على غرار سائر مدن هذه الولاية الصّناعيّة والسّياحيّة، صراعًا بين اثنين من كارتيلات الجريمة المنظّمة.

ووصفت الرّئيسة المكسيكيّة كلاوديا شينباوم، ما حدث بأنّه "اشتباك قُتل فيه للأسف أطفال".

من جهته، أفاد مكتب المدّعي العام في غواناخواتو، أنّ في عداد القتلى قاصرًا واحدًا يبلغ من العمر 17 عامًا.