اشار وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، الى أن "​الوضع العسكري​ والسياسي في العالم يتدهور واحتمالات الصراع تتزايد بشكل خطير". ولفت بيلاؤوسوف، متحدثا في اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، الى أن "لا يزال الوضع العسكري-السياسي الراهن في العالم معقدا ويميل إلى التدهور، وقد اشتدت التناقضات الجيوسياسية، وتُدمر الأسس الأساسية للاستقرار الاستراتيجي، وتزايدت احتمالات الصراع بشكل خطير، وفي ظل هذه الخلفية، تراجع دور المؤسسات الدولية المصممة لضمان الاستقرار العالمي إلى مستوى غير مقبول".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الروسي: الوضع العسكري والسياسي بالعالم يتدهور واحتمالات الصراع تتزايد بشكل خطير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.