السيناتور ساندرز: ضرورة إنهاء الدعم العسكري الأميركي لحكومة نتانياهو التي تبيد شعب غزة وتجوّع أطفالهم

اشار السيناتور بيرني ساندرز في تصريح لصحيفة "الغارديان"، الى "ضرورة إنهاء الدعم العسكري الأميركي لحكومة بنيامين نتانياهو اليمينية المتطرفة في إسرائيل التي تبيد شعب غزة وتجوّع أطفالهم".

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