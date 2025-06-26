أكّد القائد العام للحرس الثّوري الإيراني اللّواء محمد باكبور، أنّه "إذا ارتكب العدو أي خطأ، فسنردّ عليه بقوّة كما فعلنا في الأيّام الـ12 الماضية".
وشدّد، خلال اجتماع تقييم عمليّة "الوعد الصّادق 3"، على "أنّنا لن نتردّد لحظةً واحدةً في الدّفاع عن الوطن، وجميع قوّاتنا على أهبّة الاستعداد"، مشيرًا إلى "أنّنا لم نثق قط بهذا العدو المتوحّش، ولن نثق به أبدًا".
كانت هذه تفاصيل خبر قائد الحرس الثوري الإيراني: إذا ارتكب العدو خطأ فسنرد عليه بقوة كما فعلنا خلال 12 يومًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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