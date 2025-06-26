القوات الروسية شنت ضربات بقنابل انزلاقية في دنيبروبيتروفسك ودونيتسك

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن "القوات الروسية شنت ضربات بقنابل انزلاقية على نقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من نوفو إكونوميتشيسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونقطة محصنة في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".

واشارت الوزارة في بيان، الى أنه قد "تم اكتشاف نقاط انتشار مؤقتة محصنة للقوات المسلحة الأوكرانية، متخفية في أحزمة الغابات، أثناء أنشطة الاستطلاع التي قامت بها وحدات من القوات المسلحة الروسية".

وجاء في البيان "نفذت القوات الجوية الفضائية الروسية ضربة جوية باستخدام ثلاث قنابل من طراز "فاب- 500"، مزودة بوحدة توجيه وتصحيح عالمية ضد نقطة انتشار مؤقتة لإحدى وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة نوفو إيكونوميتشيسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".