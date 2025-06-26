شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: 30 يونيو محطة فارقة فى تاريخ مصر الحديث وتجسيد لوحدة الشعب والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو تمثل محطة فارقة في تاريخ مصر الحديث، وتجسيدًا حقيقيًا لوحدة وتلاحم الشعب المصري مع مؤسسات دولته، خاصة القوات المسلحة.

وأوضح "الديب"، أن 30 يونيو شهدت خروج ملايين المصريين إلى الشوارع لحماية مؤسسات الدولة، ورفض محاولات اختطاف الوطن وتغييب هويته الثقافية والدينية، مؤكدًا أن الثورة جسدت أعظم صور الاصطفاف الوطني بين الشعب وجيشه، حين استشعر المصريون الخطر، فكانت الاستجابة حاسمة وحاسبة، والتاريخ شاهد على ذلك.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذه الثورة العظيمة كانت البداية الحقيقية لبناء الجمهورية الجديدة، حيث أعادت رسم ملامح الدولة المصرية الحديثة، من خلال إعادة بناء مؤسساتها، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى جانب إطلاق مشروعات تنموية كبرى شملت جميع محافظات الجمهورية، بما يعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية التنمية المتوازنة والعدالة المكانية.

وشدد "الديب" على أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبنت رؤية وطنية شاملة، تمحورت في الأساس حول بناء الإنسان المصري، وهو ما ظهر جليًا في القرارات والتوجيهات المتواصلة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب المبادرات التنموية التي غيرت وجه الحياة في القرى والنجوع، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وفي ختام تصريحاته، دعا النائب إبراهيم الديب جموع المصريين إلى التمسك بروح 30 يونيو، والوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية في مواجهة التحديات الراهنة التي تمر بها المنطقة، مؤكدًا أن وحدة الصف الوطني هي الضمانة الحقيقية لاستمرار مسيرة التنمية وبناء مستقبل أفضل لمصر.