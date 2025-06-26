شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: الإخوان يعتمدون على تصدير الشائعات المعلبة عبر منظمات مشبوهة والان مع تفاصيل الخبر

قال طارق البشبيشي، الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، إن الجماعة باتت تعتمد بشكل واضح على أسلوب الشائعة المعلبة، إذ تصنع الأكذوبة داخل غرف مغلقة، وتعيد تصديرها عبر منظمات مشبوهة، ثم تحاول إقناع الرأي العام بأنها “حقيقة معترف بها دوليًا”.

وأوضح "البشبيشي"، أن الجماعة أدركت أن الكذب المباشر لم يعد له تأثير، فلجأت لأسلوب التوريط غير المباشر، عبر إعداد تقارير كاذبة تتولاها منظمات تدّعي الحياد، ثم يتم نقلها عبر أبواق إعلامية مأجورة.

وأضاف: "هذا تكتيك جديد، يُستخدم فيه السوشيال ميديا والإعلام معًا، لتشتيت انتباه المواطن وضرب الثقة بينه وبين الدولة."